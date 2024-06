ING voert hogere AEX-index aan na strategie-update

Beleggers hebben ING maandag beloond voor de strategie-update van de bank, voorafgaand aan zijn investeerdersdag in Londen. Het aandeel won 2,9 procent, het meeste van alle fondsen in de AEX-index. De hoofdgraadmeter op het Damrak kreeg er 0,5 procent bij tot 923,12 punten, waarmee het verlies van 0,6 procent van vrijdag bijna helemaal werd goedgemaakt.

ING-topman Steven van Rijswijk zei bij de update dat de bank de winstgevendheid in de periode 2024-2027 structureel wil verbeteren, het klantenbestand wil vergroten en de groei wil versnellen. Op het gebied van duurzaamheid verklaarde ING te blijven streven naar een portefeuille die in 2050 klimaatneutraal is. De bank volgt daarbij per sector een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.

De MidKap op het Damrak bleef nagenoeg gelijk op 878,76 punten, na een verlies van 1,8 procent op vrijdag. De beurs in Londen verloor een fractie, Frankfurt klom 0,4 procent. De beurs in Parijs steeg 0,9 procent, maar raakte maandag door de recente grote koersverliezen wel de status van grootste aandelenmarkt van Europa kwijt aan Londen.

Beleggers hielden de politieke ontwikkelingen in Frankrijk in de gaten. Vorige week zorgde het verrassende besluit van president Emmanuel Macron om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven, nog voor onrust op de beursvloeren. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire waarschuwde daarbij voor een financiële crisis in het land als extreemrechts de aanstaande parlementsverkiezingen wint.

Naast ING stonden de chipbedrijven ASMI en ASML in de kopgroep van de AEX, met winsten tot 2,3 procent. Chemicaliëndistributeur IMCD sloot de rij met een verlies van 1,6 procent.

In de MidKap raakte de Duitse biotechnoloog Vivoryon Therapeutics zonder duidelijke reden ruim 7 procent kwijt. De koers van de biotechnoloog kent vaker grote schommelingen.

Adidas daalde 2,6 procent in Frankfurt. Volgens zakenkrant Financial Times doet het Duitse sportmerk onderzoek naar een grote fraudezaak in China, waarbij hoge managers van het bedrijf miljoenen euro’s zouden hebben verduisterd.

De euro stond op 1,0722 dollar, na 1,0698 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 79,19 dollar per vat. Brentolie steeg 0,7 procent in prijs, tot 83,23 dollar per vat.