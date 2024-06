Parijs verliest kroon als grootste Europese beurs aan Londen

De recente politieke onrust in Frankrijk heeft ertoe geleid dat Parijs zijn plek als de grootste aandelenmarkt van Europa weer heeft verloren aan Londen. Mede door de impact van de brexit haalde de Franse beurs minder dan twee jaar geleden juist de Britse beurs in als grootste Europese markt.

De onverwachte aankondiging van president Emmanuel Macron om vervroegde parlementsverkiezingen uit te schrijven, zorgde vorige week voor flink wat onrust op de Franse financiële markten. Beleggers zijn bezorgd dat bij een verkiezingsoverwinning van extreemrechts het aanzienlijke begrotingstekort van het land verder zal oplopen. De risicopremies die beleggers eisen om Franse staatsleningen aan te houden, liepen daardoor flink op en de Franse staatsobligaties daalden in waarde.

De Franse banken Société Générale, Crédit Agricole en BNP Paribas, die veel Franse staatsleningen bezitten, zakten vorige week ruim 10 procent. In totaal zagen de Franse bedrijven afgelopen week zo’n 240 miljard euro aan beurswaarde verdampen.

De aandelen in het land zijn nu gezamenlijk zo’n 2,9 biljoen euro waard, volgens gegevens van financieel persbureau Bloomberg. De totale waarde van de Britse beursgenoteerde bedrijven bedraagt zo’n 3 biljoen euro. De Franse CAC40-index tikte vorige maand nog een nieuw recordniveau aan, maar leverde afgelopen week de winst voor dit jaar weer in.

Hoewel het Verenigd Koninkrijk zich ook voorbereidt op verkiezingen in eigen land, wordt de uitslag daar als stabieler gezien. Zo heeft de oppositiepartij Labour in de peilingen een ruime voorsprong op de regerende Conservatieve Partij. Daarnaast hebben een aantrekkende fusieactiviteit in het Verenigd Koninkrijk en de verbeterde wereldeconomie Britse aandelen aantrekkelijker gemaakt voor beleggers.