Pensioenfonds ABP steekt 420 miljoen in 1500 huurwoningen

Ambtenarenpensioenfonds ABP gaat samen met het grote vastgoedconcern Greystar zo’n 1500 huurwoningen bouwen in de Randstad en andere grote steden. De partijen steken daar 420 miljoen euro in. Het grootste pensioenfonds van Nederland wil in totaal 5 miljard euro beleggen in woningen in Nederland.

Ten minste twee derde van de woningen moet een gereguleerde huurprijs van maximaal 1200 euro per maand krijgen. De eerste investering doet ABP in een nieuw wooncomplex in Leiden, waar 780 nieuwe appartementen moeten komen. De stad heeft een groot tekort aan betaalbare huurwoningen, stelt ABP.

De woningen worden gebouwd voor mensen met een middeninkomen of “sleutelberoep”, waaronder leraren of politieagenten. “ABP wil samen bouwen aan een goed pensioen in een leefbare wereld”, stelt bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen. “Daarvoor zoeken we aantrekkelijke langetermijninvesteringen die liefst het verschil maken in de levens van onze deelnemers.”

Het pensioenfonds trok in november ook al 400 miljoen euro uit om ruim 1500 woningen te laten bouwen, toen in samenwerking met bpfBOUW, het fonds voor de bouwsector.