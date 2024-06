Tegenslag BioNTech: FDA stopt kankeronderzoek om zorgen

Het Duitse biotechnologieconcern BioNTech is op een flinke tegenvaller gestuit met een onderzoek naar zijn experimentele behandeling van borst- en longkanker. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft MediLink, de Chinese partner van BioNTech, geïnformeerd dat het onderzoek moet stoppen om veiligheidszorgen.

Hogere doses kunnen proefpersonen blootstellen aan “onredelijke en aanzienlijke risico’s op ziekte of letsel”, aldus de FDA. Daarom heeft MediLink het inschrijven van patiënten voor de studie gestaakt. Het plan was om tachtig vrijwilligers te werven. De bedrijven moeten nu informatie over het onderzoek, inclusief informatie over tegenvallende gezondheidsuitkomsten, delen met de FDA.

BioNTech probeert nieuwe middelen te ontwikkelen nu de vraag naar zijn coronaboosters, ontwikkeld in samenwerking met Pfizer, sterk is ingezakt. Beleggers op Wall Street waren maandag niet blij en zetten aandelen BioNTech 2,6 procent lager.