Tekorten dwingen Air France-KLM tot duurdere vliegtuigreparaties

Air France-KLM verliest veel geld door problemen in de toeleveringsketens voor vliegtuigonderdelen. Dat zegt topman Ben Smith op een evenement van de luchtvaartmaatschappij in Parijs. “We moeten vliegtuigen aan de grond houden of we moeten meer geld besteden aan reparaties, dat is erg frustrerend.”

De luchtvaartindustrie kampt sinds de coronacrisis met leveringsproblemen. Doordat mensen weer veel vaker vliegen, hebben leveranciers van onderdelen moeite om aan de toegenomen vraag te voldoen. Airbus-topman Guillaume Faury verwacht dat het zeker nog twee jaar duurt voordat de problemen zijn opgelost. Air France-KLM kiest er daardoor sneller voor om onderdelen te repareren in plaats van te vervangen.

Ook verdubbelt Air France-KLM het aantal reservevliegtuigen voor de zomerperiode om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk vluchten uitvallen. Hoeveel geld de leveringsproblemen de maatschappij precies kosten, is niet bekend. Volgende maand komt Air France-KLM met nieuwe kwartaalcijfers.