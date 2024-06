Tesla mag volledig zelfrijdende auto’s gaan testen in China

Tesla heeft toestemming gekregen om zelfrijdende auto’s te testen in de Chinese miljoenenstad Shanghai. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een bron die anoniem wil blijven.

De goedkeuring komt zes weken na een onverwacht spoedbezoek van Tesla-baas Elon Musk aan Beijing. Volgens dezelfde anonieme bron bestaat de kans dat de zelfrijdende auto’s later ook getest mogen worden in de Chinese stad Hangzhou. Tesla-medewerkers zouden de eerste testen gaan uitvoeren.

Musk is al langer met Chinese politici in gesprek om Tesla’s positie in China te verstevigen. Zo zei de Chinese premier Li Qiang eerder al dat de samenwerking met Tesla een “succesmodel” voor de Verenigde Staten en China is.