Wall Street begint terughoudend aan kortere handelsweek

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met kleine koersuitslagen begonnen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de Amerikaanse winkelverkopen, die dinsdag op het programma staan. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Afgelopen vrijdag bleek nog dat het consumentenvertrouwen in de grootste economie ter wereld onverwacht is gedaald, door zorgen bij huishoudens over de inflatie en koopkracht.

Beleggers hebben daarnaast een verkorte handelsweek voor de boeg. Woensdag zijn de Amerikaanse markten dicht om Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de VS wordt herdacht. Juneteenth is sinds 2021 een nationale feestdag in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent lager op 38.646 punten. De breder samengestelde S&P 500-index zakte 0,1 procent tot 5424 punten en techgraadmeter Nasdaq stond een fractie hoger op 17.698 punten. De Dow en de S&P 500 sloten vrijdag licht lager. De Nasdaq wist met een kleine plus wel het slotrecord voor de vijfde keer op rij aan te scherpen.

Boeing won 0,2 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft in de eerste vijf maanden van dit jaar ruim elf keer zoveel meldingen ontvangen van klokkenluiders over Boeing als in heel 2023. De vliegtuigbouwer wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de veiligheidsautoriteiten en medewerkers zelf na een reeks productie- en kwaliteitsproblemen bij het bedrijf.

Tesla ging 1,5 procent vooruit. De elektrische autofabrikant heeft volgens persbureau Bloomberg goedkeuring gekregen om zijn zelfrijdende auto’s te testen in sommige straten van Shanghai. Ook de stad Hangzhou zou mogelijk toestemming willen geven om de zelfrijdende Tesla’s te testen.

GameStop klom 0,7 procent in aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf. De verkoper van computerspellen kan sinds vorige maand weer rekenen op veel belangstelling van kleinere beleggers. Dat komt doordat financieel analist Keith Gill, beter bekend als “Roaring Kitty”, een grote positie in GameStop onthulde. Gill was in 2021 een belangrijke aanjager van de zogeheten Reddit-rally, waarbij kleine beleggers op dat berichtennetwerk elkaar aanmoedigden in GameStop te stappen.

De euro bleef onveranderd op 1,0698 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 78,30 dollar per vat. Brentolie daalde ook 0,2 procent in prijs, tot 82,42 dollar per vat.