Winkelketens volgen AH nog niet met extra veiligheidsmaatregelen

Grote winkelketens komen nog niet met aanvullende veiligheidsmaatregelen in navolging van Albert Heijn. Die supermarktketen kondigde maandag aan dat medewerkers geen naamplaatje meer hoeven te dragen, extra training krijgen over hoe ze klanten kunnen aanspreken op ongewenst gedrag en dat de regels in de supermarkten zijn uitgebreid.

Onder meer Kruidvat, IKEA en HEMA merken net als AH dat personeel te maken krijgt met bijvoorbeeld agressie en overlast, maar niet zo vaak als de supermarktketen. Albert Heijn zegt hierover duizenden meldingen per jaar te krijgen van werknemers.

IKEA meldt via een woordvoerder dat werknemers via hun naamplaatje wel eens op sociale media zijn benaderd door klanten. “Na het lezen van het bericht van Albert Heijn gaan wij intern bespreken of wij daaraan mee moeten doen. Het geeft ruimte tot nadenken, maar ik vermoed dat wij niet dezelfde weg inslaan.”

Bij Kruidvat dragen medewerkers sowieso geen naambordjes, aldus een woordvoerster van de drogisterijketen. “Wat je in de maatschappij ziet, zie je ook in de winkel. Het gebeurt niet zo veel dat we meer maatregelen nemen.” Ook HEMA zegt geen aanleiding te zien om de veiligheidsmaatregelen te veranderen.