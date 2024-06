Aandacht voor laadpalenmaker Alfen op Damrak na groot contract

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Alfen. De fabrikant van laadpalen heeft een miljoenencontract getekend met de Belgische openbaarvervoermaatschappij TEC. Onder de overeenkomst zal Alfen op maat gemaakte betreedbare cabines leveren voor ongeveer vijftig locaties voor het snel opladen van elektrische bussen. De cabines, die worden geleverd door Alfen België, verlagen de hoogspanning van het transmissienet naar een lagere spanning die geschikt is voor lokale distributie.

Beleggers kijken verder uit naar de Amerikaanse winkelverkopen, die later op de dag bekend worden gemaakt. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Afgelopen vrijdag bleek nog dat het consumentenvertrouwen in de Amerikaanse economie onverwacht is gedaald, door zorgen bij huishoudens over de inflatie en koopkracht.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een licht hoger begin. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine winsten te openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen overwegend omhoog, na de hogere slotstanden op Wall Street. Vooral de techbedrijven stonden in de belangstelling nadat de Amerikaanse techbeurs Nasdaq het slotrecord wist aan te scherpen.

De Nikkei in Tokio klom 1 procent, onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven. De beurs in Sydney steeg 0,9 procent na het besluit van de Australische centrale bank om de rente conform verwachting onveranderd te laten. De Hang Seng-index in Hongkong bleef achter met een min van 0,1 procent en de hoofdindex in Shanghai won 0,4 procent.

Shell kondigde aan een akkoord te hebben bereikt over de aankoop van Pavilion Energy. Het olie- en gasconcern neemt de handelaar in vloeibaar gemaakt aardgas (lng) over van het staatsinvesteringsfonds Temasek uit Singapore. Een overnamesom werd niet vermeld. Persbureau Bloomberg meldde eerder dat Temasek zo’n 2 miljard dollar wilde hebben voor Pavilion.

Ook ING blijft in de belangstelling staan. De bank won een dag eerder bijna 3 procent dankzij een goed ontvangen update van de strategie. ING liet weten de winstgevendheid in de komende jaren structureel te willen verbeteren. De Duitse investeringsbank Berenberg schroefde het koersdoel voor ING licht op en handhaafde het koopadvies.

De euro bleef onveranderd op 1,0722 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 80,21 dollar per vat. Brentolie daalde 0,1 procent in prijs, tot 84,15 dollar per vat.