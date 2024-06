Alfen grootste stijger middelgrote fondsen op positief Damrak

Alfen was dinsdag de grootste stijger bij de middelgrote fondsen op de Amsterdamse beurs. De fabrikant van laadpalen heeft een miljoenencontract getekend met de Belgische openbaarvervoermaatschappij TEC. Beleggers hadden verder aandacht voor tegenvallende winkelverkopen in de Verenigde Staten, wat van invloed kan zijn op de Amerikaanse rentes.

De AEX, de hoofdgraadmeter op het Damrak, noteerde aan het eind van de handelsdag 0,6 procent hoger op 928,19 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 884,63 punten, mede dankzij de koerswinst van Alfen. Verder in Europa eindigden de beurzen ook in het groen. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,8 procent.

Alfen gaat betreedbare cabines leveren voor zo’n vijftig locaties voor het snel opladen van elektrische bussen. TEC zorgt voor de bussen, trams en metro’s in de Waalse regio en dit project, dat wordt geleverd door Alfen België, moet de elektrificatie van het busvervoer in Wallonië verbeteren. Het aandeel hield de koerswinst van eerder op de dag vast en noteerde bij het slot van de beurs bijna 3 procent hoger.

De chipbedrijven ASML, ASMI en Besi hoorden bij de stijgers in de AEX met plussen tot 1,6 procent. Ze leken dinsdag mee te liften op de sterke koerswinsten in de Amerikaanse chip- en techsector. Zo scherpte techgraadmeter Nasdaq op de beurzen in New York het slotrecord maandag voor de zesde keer op rij aan. Bierbrouwer Heineken voerde de schaarse dalers aan met een min van 1,5 procent.

ING sloot de handelsdag vrijwel vlak af, waarmee de bank het grootste deel van de winst van 1,9 procent eerder op de dag verloor. De bank had de aandacht van beleggers na een goed ontvangen strategie-update op maandag. ING liet daarbij weten de winstgevendheid in de komende jaren structureel te willen verbeteren.

Investeringsmaatschappij CVC, met sinds kort een beursnotering in Amsterdam, won 0,8 procent. Samen met andere investeerders heeft CVC een nieuw bod gedaan op Hargreaves Lansdown, een Britse financiële dienstverlener. Hargreaves Lansdown zei in een verklaring dat het bestuur het herziene bod, waarmee het platform 5,4 miljard pond waard wordt, unaniem zal steunen. Op de beurs in Londen won Hargreaves Lansdown meer dan 5 procent.

De euro steeg 0,1 procent ten opzichte van de dollar en was 1,0737 dollar waard. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 81,22 dollar. Brentolie steeg 0,8 procent tot 84,91 dollar per vat.