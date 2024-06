Amsterdams AI-bedrijf haalt 30 miljoen op en wordt partner Meta

Het Amsterdamse AI-bedrijf CuspAI heeft 30 miljoen dollar aan startkapitaal opgehaald om met behulp van kunstmatige intelligentie onderzoek te doen naar nieuwe materialen die broeikasgassen tegen moeten gaan. Het bedrijf gaat op dit gebied samenwerken met Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en WhatsApp

CuspAI is opgericht door Max Welling, een computerwetenschapper die aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) onderzoek doet naar kunstmatige intelligentie. Het nieuwe bedrijf gaat met behulp van kunstmatige intelligentie in de computer ontwerpen maken van materialen waaraan broeikasgassen zich binden, zodat ze later kunnen worden opgeslagen. De technologie is volgens Welling nieuw. “Dankzij kunstmatige intelligentie kan het ontwerpproces heel erg versneld worden.”

De technologie is zo revolutionair dat deskundigen verwachten dat de sector in 2050 meer dan 4 biljoen dollar waard zal zijn. Welling: “De vraag naar energie zal alleen maar toenemen. Grote bedrijven hebben toegezegd die CO2-uitstoot te compenseren. Deze markt zal dus snel groeien.”

CuspAI gaat samenwerken met Meta, dat data en computers beschikbaar stelt. Meta wil door de samenwerking met CuspAI bijdragen aan open wetenschappelijk onderzoek naar de nieuwe materialen. “De wereld heeft snelle vooruitgang nodig op het gebied van betaalbare opvang van koolstof”, stelt Yann LeCun, hoofd kunstmatige intelligentie bij Meta in een verklaring. “We geloven dat het team van CuspAI zich in een uitstekende positie bevindt om dit probleem met behulp van AI te helpen oplossen.”

Welling wist grote namen aan CuspAI te binden. In de adviesraad zit de Britse wetenschapper Geoffrey Hinton, die wordt gezien als een van de grondleggers van AI. Hinton stapte vorig jaar onverwachts op bij Google, vanwege zijn bezorgdheid over de risico’s van kunstmatige intelligentie. Welling en Hinton kennen elkaar goed. “Ik heb drie jaar bij hem gestudeerd”, zegt Welling.

Amerikaanse en Europese durfinvesteerders steken 30 miljoen dollar in het bedrijf, dat een plek krijgt op het Science Park in Amsterdam. De investeerders willen resultaten zien, zegt Welling. “Dit is geen goed doel. We zijn een normaal bedrijf. Pas als we commercieel succesvol zijn, kunnen we een verschil maken.”