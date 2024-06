Chinese premier in West-Australië voor belangrijke grondstoffen

De Chinese premier Li Qiang heeft dinsdag een bezoek gebracht aan het westen van Australië om te praten met topbestuurders van mijnbouwbedrijven over belangrijke grondstoffen voor China. Daarbij bracht hij ook een bezoek aan een fabriek voor de verwerking van lithium, een belangrijke grondstof voor batterijen van elektrische auto’s.

Het is de laatste dag van het vierdaagse bezoek van Li aan Australië. Hij is na president Xi Jinping de machtigste man van China. Het is het eerste bezoek van een Chinese premier aan Australië in zeven jaar. Hij was in de stad Perth op een bijeenkomst van bedrijfsleiders, samen met de Australische premier Anthony Albanese.

West-Australië is rijk aan grondstoffen die van groot belang zijn voor de Chinese industrie en de energietransitie. Het gaat dan bijvoorbeeld om ijzererts, maar dus ook om lithium dat China nodig heeft voor zijn fabrikanten van elektrische auto’s. Li is daarom bezig de banden met Australië aan te halen nadat die betrekkingen tussen beide landen in het verleden waren verslechterd, onder meer door een diplomatieke ruzie.