Chipconcern Nvidia waardevolste bedrijf op de beurs

Chipbedrijf Nvidia heeft voor het eerst een hogere beurswaardering dan Microsoft en Apple en is daarmee ’s werelds waardevolste bedrijf. Het Amerikaanse concern ontwikkelt en verkoopt chips die belangrijk zijn voor nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) en is dit jaar al ruim 160 procent meer waard geworden.

Dinsdagavond (Nederlandse tijd) koerste het aandeel Nvidia 3,4 procent hoger, waarmee het bedrijf zo’n 3,3 biljoen dollar waard is. Eerder deze maand was het chipbedrijf ook al kortstondig meer waard dan Apple, maar moest het Microsoft nog boven zich dulden.

Nvidia werd aanvankelijk groot door grafische kaarten te ontwikkelen voor de gamesector. Die processoren moeten veel rekenkracht hebben voor realistische effecten. Deze eigenschap komt ook goed van pas bij de verwerking van grote hoeveelheden data voor AI-modellen. Daardoor kon Nvidia nieuwe chips ontwikkelen voor datacenters waar nieuwe AI-modellen op draaien.

“Nvidia’s processoren zijn in essentie het nieuwe goud of de nieuwe olie in de techsector”, zegt analist Daniel Ives van vermogensbeheerder Wedbush Securities.

Na de lancering van chatbot ChatGPT van OpenAI ontstond een wedloop tussen grote techbedrijven om de geavanceerdste AI-toepassingen te ontwikkelen. Beleggers zien Nvidia als het bedrijf dat daar op dit moment het meest van profiteert dankzij zijn chips. Tussen begin februari en eind april viel de omzet 262 procent hoger uit dan een jaar eerder. De winst was met 14,9 miljard dollar ruim zeven keer zo hoog als een jaar eerder.