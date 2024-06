Concurrentiewaakhond VS draagt onderzoek TikTok over aan justitie

De Amerikaanse concurrentiewaakhond denkt dat TikTok en moederbedrijf ByteDance de wetgeving rondom de bescherming van de privacy van kinderen hebben geschonden. Daarom heeft de Federal Trade Commission (FTC) een onderzoek hierover overgedragen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie.

“Hoewel de Commissie doorgaans niet openbaar maakt dat zij een klacht heeft doorgeleid, hebben wij vastgesteld dat dit in het algemeen belang is”, stelt de FTC in een verklaring.

De Europese Commissie startte in februari ook een onderzoek naar TikTok dat zich toespitst op de vraag of TikTok de rechten van minderjarigen voldoende beschermt. In Europa kon TikTok eerder rekenen op fikse boetes omdat de app te weinig heeft gedaan om de privacy van kinderen te beschermen. De Ierse privacywaakhond legde vorig jaar een geldstraf van 345 miljoen euro op, onder meer omdat video’s van kinderen op het platform automatisch te zien waren voor iedereen.