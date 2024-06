Dienstensector grootste aanjager inflatie eurozone

De hogere prijzen voor diensten waren in mei de belangrijkste aanjager van de inflatie in het eurogebied. De kosten voor het levensonderhoud in de eurozone namen daardoor vorige maand met 2,6 procent toe, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van definitieve cijfers. Het inflatiecijfer was conform een eerdere voorlopige raming. In april bedroeg de inflatie in het eurogebied nog 2,4 procent.

De prijzen voor levensmiddelen, alcohol en tabak namen in mei toe, maar stegen wel iets minder hard dan in april. De energieprijzen liepen op, na een daling de maand ervoor. De gemiddelde prijsstijging van diensten kwam uit op 4,1 procent, tegen een stijging van 3,7 procent een maand eerder.

Letland, Finland en Italië kenden in mei de laagste inflatie. In Roemenië, België en Kroatië stegen de kosten van het levensonderhoud het sterkst. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bevestigde eerder deze maand al dat de inflatie in Nederland volgens de Europese rekenmethode in mei is opgelopen tot 2,7 procent, van 2,6 procent in april. De inflatie in Nederland ligt daarmee net iets boven het gemiddelde in de eurozone.

Ondanks de oplopende inflatie in het eurogebied verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) in juni voor het eerst sinds 2019 de rente. ECB-president Christine Lagarde waarschuwde wel dat de strijd tegen de inflatie nog niet voorbij is en de centrale bank waakzaam moet blijven. Verdere renteverlagingen zullen volgens haar per vergadering worden bekeken.