Duitse woningnood zet door, opnieuw minder bouwvergunningen

Het aantal vergunningen voor de bouw van nieuwe appartementen in Duitsland is in april gekelderd. Dat meldt het Duitse federale statistiekbureau dinsdag. Er werden ruim 17.000 vergunningen afgegeven, een daling van 17 procent op jaarbasis. Ook voor de bouw van andere soorten woningen werd in april minder vaak een vergunning verleend.

Net als Nederland kampt ook Duitsland met een tekort aan woningen. De Duitse regering wil onder andere 400.000 appartementen per jaar bouwen om dat probleem tegen te gaan. Dat aantal raakt op basis van de recente cijfers steeds verder uit zicht. In de eerste vier maanden van dit jaar werden iets meer dan 57.000 vergunningen afgegeven, bijna een kwart minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Uit de data van het statistiekbureau komt naar voren dat bouwprojecten de afgelopen jaren steeds duurder zijn geworden. Dat komt onder meer door hogere bouwkosten en gestegen rentes. De Duitse bouw- en vastgoedsector vraagt de overheid subsidies om de kosten beheersbaar te houden en de woningnood het hoofd te bieden. Dat probleem speelt vooral in en rond grote steden.