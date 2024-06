Duitsland is na 9 jaar weer ’s werelds grootste hopproducent

Duitsland is na negen jaar weer ’s werelds grootste producent van hop, het belangrijke ingrediënt voor de bereiding van bier. Dat heeft de Duitse branchevereniging van hoptelers dinsdag bekendgemaakt. De hoeveelheid grond die wordt gebruikt in Duitsland voor de teelt van hop is weer groter dan het hopareaal in de VS.

Het areaal daalde wel in beide landen: in Duitsland met 340 hectare tot ruim 20.000 hectare en in de VS met 4500 hectare tot bijna 18.000 hectare. Dat heeft mogelijk te maken met de aanhoudend hoge voorraden, waardoor de prijzen van hop zijn gedaald en de hopteelt minder aantrekkelijk is geworden. Bijna alle hop wordt gebruikt voor de bereiding van bier en juist de verkoop van deze drank is wereldwijd gestagneerd.

Dat de daling in de VS sterker is dan in Duitsland, heeft volgens de branchevereniging onder meer te maken met de contracten die hoptelers hebben. Die zijn in de VS vaak opzegbaar, waardoor producenten relatief eenvoudig areaal kunnen opgeven als de productie niet langer aantrekkelijk is. Ook staan Amerikaanse bedrijven onder grotere druk, bijvoorbeeld van banken, om van richting te veranderen als de vooruitzichten slecht zijn. Dat is volgens de branche anders in Duitsland, waar sprake is van lange traditie in de hopteelt.

Duitsland en de VS zijn samen goed voor het leeuwendeel van de wereldwijde hopproductie: volgens de brancheorganisatie wordt er wereldwijd verbouwd op 55.000 hectare land.