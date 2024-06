Duitsland werkt aan snellere visumprocedures werkers buitenland

Duitsland is bezig de visumprocedures voor werknemers uit het buitenland te versnellen om zo nijpende personeelstekorten tegen te gaan. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock wordt hier extra spoed achter gezet, onder meer door digitalisering. Dat zei ze tijdens een bijeenkomst van haar politieke partij, de Groenen.

Baerbock wees daarbij op de Duitse ambassade in de Indiase hoofdstad New Delhi. Daar is volgens haar de wachttijd voor een visum verlaagd naar twee weken, terwijl dat eerder nog negen maanden was.

De Duitse overheid zegt al langer dat er veel meer arbeidskrachten uit het buitenland nodig zijn, vooral als gevolg van de vergrijzing in het land. Duitse lobbygroepen hebben gezegd dat tekorten aan vakkrachten op kritieke niveaus liggen en dat veel bedrijven vacatures niet kunnen invullen waardoor de Duitse economie vele miljarden aan inkomsten misloopt.

Bondskanselier Olaf Scholz zei vorig jaar nog dat het tekort aan vakkrachten een van de grootste uitdagingen voor Duitsland is.