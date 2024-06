Elektrische autobouwer Fisker vraagt faillissement aan

De Amerikaanse bouwer van elektrische auto’s Fisker heeft faillissement aangevraagd, nadat gesprekken over een investering van een groot autobedrijf in Fisker op niets waren uitgelopen. Fisker had eerder dit jaar al gewaarschuwd dat zonder extra geld het voortbestaan van de onderneming in gevaar was.

Fisker heeft nu een aanvraag voor faillissement ingediend bij een rechtbank in de staat Delaware. Het bedrijf kampte al langer met productieproblemen, waardoor zijn SUV-model Ocean met vertraging op de markt kwam. Afgelopen jaar bouwde Fisker meer dan 10.000 Ocean-auto’s, waarvan er bijna 5000 werden afgeleverd aan klanten.

In maart werd de productie bij Fisker stilgezet om geld te besparen. Fisker heeft daarnaast ook te maken met de afzwakkende markt voor elektrische auto’s en sterke concurrentie. Het bedrijf werd opgericht door de Deense auto-ontwerper en ondernemer Henrik Fisker, die eerder als ontwerper werkte bij onder meer BMW en Aston Martin.