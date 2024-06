FNV en werkgevers akkoord over nieuw sociaal plan jeugdzorg

Werkgevers en vakbond FNV hebben een akkoord bereikt over een nieuw sociaal plan voor de jeugdzorg. Het plan bestrijkt voor het eerst de gehele sector en is vooral gericht op het behouden van medewerkers. De komende tijd zal het sociale plan nog worden voorgelegd aan de leden van de FNV en van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland.

De partijen kiezen voor deze constructie om stabiliteit en rust te creëren in tijden van toenemende onrust. FNV benadrukt dat het sociale plan een reactie is op de bezuinigingen en hervormingen die Den Haag de komende jaren op de jeugdzorgsector loslaat. “Juist nu er ontzettend veel op de sector afkomt, is het goed dat we in dit sociaal plan baanzekerheid kunnen garanderen”, zegt FNV-bestuurder Jeugdzorg Maaike van der Aar.

Met een bezuinigingsopgave van 17 procent (zo’n 1,1 miljard euro), een enorm krappe arbeidsmarkt en hervormingen op komst, verwacht de vakbond de komende tijd veel onrust binnen de jeugdzorg. Om te voorkomen dat deze onrust leidt tot nog meer leegloop uit een sector die juist schreeuwt om meer handen, is onder andere afgesproken dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Als er medewerkers weg moeten bij de ene organisatie, wordt er passend nieuw werk bij een andere organisatie gezocht.