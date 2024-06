Franse defensiebeurs mag Israëlische bedrijven niet weren

Een Franse defensiebeurs heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie door Israëlische deelnemers te weren, oordeelt een rechtbank in Parijs. De vakbeurs moet het verbod voor Israëlische bedrijven om mee te mogen doen aan de vakbeurs van de rechter opheffen, laat de advocaat van de Israëlisch-Franse kamer van koophandel weten aan persbureau AFP.

Eind mei werd bekend dat tientallen Israëlische exposanten niet welkom zouden zijn op de beurs Eurosatory, die afgelopen maandag begon en tot en met vrijdag plaatsvindt ten noorden van Parijs. Organisator Coges Events zei dat dit moest van de Franse overheid, maar zou dit niet hebben kunnen bewijzen tegenover de rechter.

De overwinning in de rechtszaal lijkt vooral symbolisch. Aangezien de beurs al begonnen is, wordt het moeilijk voor de Israëlische bedrijven om alsnog hun producten te tonen. De koepelorganisatie voor Joodse organisaties in Frankrijk Crif is toch blij met het besluit. “Het gaat hier niet alleen om het verbieden van een stand voor Israëlische bedrijven, hoewel dit op zichzelf al een schandalige boycotactie is, maar ook om het stigmatiseren van Israëliërs zelf”, zei Crif-voorzitter Jonathan Arfi.