Hoge inflatie gecompenseerd in veel cao’s, FNV nog niet tevreden

In veel cao’s hebben werknemers de gestegen inflatie inmiddels gecompenseerd gekregen, maar vakbond FNV is nog niet tevreden. ” Er is echt nog wel compensatie nodig in het weer op peil brengen van de lonen voordat de inflatie hoog werd. We nemen er pas genoegen mee als alle lonen gecompenseerd zijn”, zegt vicevoorzitter Zakaria Boufangacha tijdens de tussenevaluatie van dit cao-seizoen in het vakbondshuis in Utrecht.

In het huidige cao-seizoen, dat van december tot en met november loopt, zijn volgens FNV tot nu toe 231 collectieve arbeidsovereenkomsten afgesloten voor 2,4 miljoen werknemers. De gemiddelde loonstijging kwam uit op 5,8 procent. “Op vorig jaar na is dit de hoogste loongroei in veertig jaar. Dat was voor veel mensen hard nodig om aan het eind van de maand geld over te kunnen houden”, aldus Boufangacha.

De gemiddelde inflatieachterstand is de afgelopen tijd gedaald tot 3,6 procent in april, aldus de vakbond. “Ons doel is om dit volledig in te halen. We vinden het een vereiste dat de lonen op peil worden gebracht en dat mensen dezelfde boodschappen kunnen doen vergeleken met voordat de inflatie hoog werd.”