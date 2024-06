Informatie over houdbaarheidsdatum moet eten uit de kliko houden

Voedselproducenten en supermarktketens zetten binnenkort extra informatie over de houdbaarheidsdatum op verpakkingen om verspilling tegen te gaan. Door duidelijker te maken dat voedsel vaak nog prima te eten is na de houdbaarheidsdatum, hopen bedrijven als Albert Heijn, Unilever, Jumbo, Dirk en FrieslandCampina dat consumenten minder vaak voedsel weggooien.

Op voedselverpakkingen kan een houdbaarheidsdatum staan die staat voor ten minste houdbaar tot (THT) of te gebruiken tot (TGT). Na een THT-datum zijn veel producten nog goed te eten, maar kan bijvoorbeeld de kleur of de geur veranderen. De TGT-datum is wel heel strikt, dus mag je die producten niet eten na de houdbaarheidsdatum.

Veel mensen kennen dit verschil niet, zeggen de supermarkten en voedselproducenten. De bedrijven hopen daar met meer informatie op de verpakkingen verandering in te brengen. Met een icoontje van een hand voor de TGT-datum en een icoon voor kijken, ruiken en proeven voor de THT-datum moet het onderscheid duidelijker worden. Op bepaalde producten die nooit kunnen bederven, zoals honing en zout, zetten de bedrijven helemaal geen houdbaarheidsdatum meer.

De supermarkten en voedselproducenten hebben zich verenigd in de Coalitie Houdbaarheid. Ook Lidl, Dekamarkt, De Smaakspecialist, Ebro, Velder en Enrico Foods doen daaraan mee.