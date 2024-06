Inspectie legt Turkish Airlines last onder dwangsom op

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Turkish Airlines een last onder dwangsom opgelegd. Volgens de inspectie heeft de luchtvaartmaatschappij ongeoorloofd gebruikgemaakt van een vervuilende hulpmotor op Schiphol. Als Turkish Airlines nogmaals in de fout gaat, volgt een dwangsom van 2500 euro per keer, tot een maximum van 50.000 euro.

Met een last onder dwangsom hoopt de ILT herhaling te voorkomen. Het onrechtmatig gebruiken van vervuilende hulpmotoren, zogeheten APU’s, is vaker voorgekomen op Schiphol. De inspectie heeft tot op heden acht luchtvaartmaatschappijen, een grondafhandelingsbedrijf en de luchthaven zelf een waarschuwing gegeven. Zo verbeurde eerder dit jaar een last onder dwangsom voor KLM na een overtreding. De luchtvaartmaatschappij moest 2500 euro betalen.

Een vliegtuig maakt gebruik van een APU als het stilstaat, onder meer voor elektriciteit aan boord. De motoren werken op kerosine met schadelijke uitstoot tot gevolg. “In het belang van de luchtkwaliteit moet de APU daarom zo min mogelijk aanstaan”, legt de ILT uit. Zo mogen vliegtuigen alleen een APU gebruiken als er geen schonere alternatieven zijn of bij bepaalde weersomstandigheden.