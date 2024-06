Klokkenluider zegt dat Boeing 400 defecte onderdelen kwijtraakte

Boeing is honderden defecte onderdelen kwijtgeraakt, stelt een klokkenluider. Volgens de kwaliteitsinspecteur bestaat de kans dat sommige onderdelen in nieuwe vliegtuigen van het type 737 MAX zijn gebruikt.

De aantijgingen staan in een klacht die Boeing-inspecteur Sam Mohawk vorige week indiende bij een toezichthouder voor veiligheid op de werkvloer. Dinsdag werd die klacht openbaar als onderdeel van een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over de veiligheid van Boeing-vliegtuigen.

Volgens Mohawk is Boeing tot eind vorig jaar vierhonderd onderdelen van de 737 MAX met gebreken kwijtgeraakt. Ook zou de vliegtuigfabrikant de documentatie rond veel van die onderdelen hebben gewist uit een intern registratiesysteem, staat in de klacht. Normaal gesproken is het de bedoeling dat informatie over defecte onderdelen goed wordt bijgehouden, om er zeker van te zijn dat Boeing ze niet alsnog gebruikt voor de productie van zijn vliegtuigen.

Over de veiligheidscultuur bij Boeing zijn steeds meer zorgen. Problemen met het toezicht op de kwaliteit kwamen in januari aan het licht na een incident waarbij een 737 MAX 9 van Alaska Airlines kort na het opstijgen een deurpaneel verloor. Onderzoek wees uit dat een aantal bouten loszat.