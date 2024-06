Nieuwe invallen Europese Commissie in kartelonderzoek autobanden

Inspecteurs van de Europese Commissie hebben dinsdag nieuwe invallen gedaan in een kartelonderzoek naar mogelijke prijsafspraken door producenten van autobanden. Het gaat nu om invallen bij een consultancybureau in twee lidstaten. Begin dit jaar waren er al doorzoekingen bij bedrijven die actief zijn in de bandenindustrie.

Zoals gewoonlijk maakte de commissie geen naam bekend van het bedrijf. Het consultancybureau wordt ervan verdacht de prijsafspraken gefaciliteerd te hebben en daarbij Europese mededingingsregels geschonden te hebben. De invallen werden gedaan samen met inspecteurs van de lidstaten waar de doorzoekingen plaatsvonden.

De commissie stelt ook dat de doorzoekingen een voorlopige stap zijn in het onderzoek en dat die invallen nog niet betekenen dat bedrijven ook daadwerkelijk schuldig zijn aan het schenden van de regels.

De boete voor het overtreden van kartelregels kan oplopen tot 10 procent van de totale jaaromzet van een bedrijf. Bedrijven die betrokken zijn geweest bij geheime kartelvorming en daar melding van maken en meewerken met het onderzoek van de Europese Commissie kunnen wel immuniteit of een flinke verlaging van boetes krijgen.