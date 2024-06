Nintendo kondigt nieuwe spellen aan voor Switch console

De Japanse spelcomputerfabrikant Nintendo heeft meerdere nieuwe spellen aangekondigd voor de Switch, die later dit jaar uitkomen. Het gaat om nieuwe games uit de bekende series Mario & Luigi en The Legend of Zelda.

Het spel Mario & Luigi: Brothership komt op 7 november. Ook werd een nieuwe game van The Legend of Zelda bekendgemaakt, genaamd Echoes of Wisdom. Dat spel verschijnt op 26 september en daarin staat Princess Zelda centraal, in plaats van de bekende held Link.

Ook komen er onder meer remakes van oudere games zoals Fantasian en Donkey Kong Country Returns, wat impliceert dat de meeste van Nintendo’s ontwikkelteams zich richten op de nieuwe Switch. Het bedrijf heeft gezegd dat de opvolger van die populaire console ergens in het huidige boekjaar, dat loopt tot eind maart 2025, onthuld moet worden.