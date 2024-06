Nvidia wint op vrijwel vlakke Wall Street

Nvidia is dinsdag een van de winnaars op de beurzen van New York, die verder weinig beweging lieten zien. De ontwerper en verkoper van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) is het waardevolste bedrijf ter wereld geworden, boven Microsoft en Apple. Het Amerikaanse concern is dit jaar al ruim 160 procent meer waard geworden en is nu goed voor meer dan 3,3 biljoen dollar. Het aandeel noteerde bij het slot van de handel op Wall Street 3,5 procent hoger.

Verder deden beleggers het rustig aan in aanloop naar Juneteenth op woensdag. De Amerikaanse beurzen zijn dicht op de dag dat de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. Beleggers richtten zich verder op de Amerikaanse winkelverkopen, die in mei met 0,1 procent zijn toegenomen. Dat was minder dan verwacht. Het cijfer geeft meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument.

De Dow-Jonesindex liet weinig beweging zien aan het einde van de handelsdag en sloot 0,1 procent hoger op 38.834,86 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg iets meer dan 0,2 procent tot 5487,03 punten. Ook technologiegraadmeter Nasdaq bleef vrijwel vlak op 17.862,23 punten.

Een bestuurder van de Federal Reserve zei dinsdag dat ze optimistisch is over de vooruitgang die de Amerikaanse centrale bank boekt om de inflatie terug te dringen. Ze verwacht dat de Fed dit jaar kan beginnen met het verlagen van de rentetarieven. Vorige week liet de Fed de rente opnieuw onveranderd, waarmee het rentetarief nog altijd blijft staan op het hoogste niveau sinds 2001.

Branchegenoten liftten dinsdag niet mee op het succes van Nvidia. Chipbedrijven Intel en AMD noteerden bij het slot van de beurzen minnen tot 2,4 procent.

Hewlett Packard Enterprise steeg 0,8 procent. De topman van het Amerikaanse IT-bedrijf presenteerde dinsdag tijdens een conferentie in Las Vegas een nieuwe reeks hardware, software en diensten aan bedrijven die op verschillende manieren AI willen inzetten. Veel bedrijven willen bijvoorbeeld meer gebruikmaken van de enorme hoeveelheden data die ze opslaan.

Boeing zakte 1,9 procent. Topman Dave Calhoun van de vliegtuigfabrikant is dinsdag ondervraagd tijdens een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over de veiligheid van zijn vliegtuigen.

De euro was 1,0740 dollar waard, tegen 1,0737 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,6 procent meer op 81,58 dollar per vat. Brentolie steeg 1,3 procent in prijs, tot 85,33 dollar per vat.