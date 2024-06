NVM: vakantiehuisjes veel minder gewild, wel weer duurder

De vraag naar vakantiewoningen is het afgelopen jaar flink ingezakt. Volgens makelaarsvereniging NVM stonden alle seinen op rood, door de hogere overdrachtsbelasting, gestegen hypotheekrente en veranderde box 3-vermogensbelasting. Het aantal verkopen daalde met 34 procent, maar toch steeg de gemiddelde verkoopprijs verder met 2,5 procent.

Volgens een woordvoerder van de makelaarsvereniging komt dit doordat de markt voor vakantiehuizen meebeweegt met de krapte op de reguliere huizenmarkt. Daar was eind vorig jaar ook voor het eerst weer een stijging te zien, na maandenlange dalingen door de duurdere hypotheken.

De nieuwe prijsstijging van vakantiewoningen, tot een nog niet eerder zo hoog gemeten gemiddelde van 228.000 euro, komt ook door het feit dat er steeds meer luxe villa’s worden gebouwd. Een op de tien recreatiewoningen kostte vorig jaar meer dan een half miljoen euro, wat enkele jaren eerder nog maar een paar procent was.

De terugloop in de vraag is ook een hersteleffect van de coronapandemie. Toen wilden ineens heel veel mensen een vakantiehuisje omdat ze geld over hadden en reizen moeilijker was. Het leidde ertoe dat in 2022 de woningen met bijna een kwart in prijs stegen.

Er stonden begin dit jaar zo’n 1400 vakantiewoningen te koop bij NVM-makelaars, wat in de coronajaren 40 procent minder was. Daarmee is de krapte flink afgenomen. In de zogeheten krapte-indicator van NVM komt dit tot uiting in een stijging van 2,8 naar 4,5. Bij een waarde onder de 5 spreekt de branchevereniging echter nog altijd wel van een krappe markt.

“De cijfers laten duidelijk zien dat de onzekerheid deze markt geen goed doet. Dat is ook niet verrassend en we zien dat op meer vastgoedmarkten. Dat de prijzen op een hoog niveau blijven geeft wel aan dat de waardering van een eigen recreatiewoning – zowel voor zakelijke investeerders als consumenten die de woning zelf gebruiken – hoog blijft”, verklaart Anneke Haak-Bronsema, bestuurslid op het gebied van wonen bij NVM.