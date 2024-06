Rechtszaak ExxonMobil tegen klimaatbelegger nu toch verworpen

Een Amerikaanse federale rechter heeft toch een streep gezet door een rechtszaak die olie- en gasconcern ExxonMobil voerde tegen de groene beleggersgroep Arjuna Capital. Centraal daarin stond een eerder ingetrokken voorstel, waarin de aandeelhouder ExxonMobil opriep meer te doen tegen klimaatverandering. Volgens de rechter heeft Arjuna “onvoorwaardelijk en onherroepelijk” toegezegd niet opnieuw soortgelijke voorstellen te doen.

ExxonMobil spande de zaak eind januari aan om te voorkomen dat aandeelhouders op het voorstel konden stemmen. Het concern beweerde dat Arjuna werd “geleid door een extreme agenda” en niet in het belang van beleggers handelde. Begin februari werd het voorstel ingetrokken, maar ExxonMobil wilde de zaak toch doorzetten. Arjuna verzocht de rechter de zaak te verwerpen, maar zonder succes. De rechter achtte de kans aanwezig dat de beleggersgroep in de toekomst mogelijk met vergelijkbare voorstellen kon komen.

Maar die zorgen van ExxonMobil zijn volgens de rechter in het Texaanse Fort Worth met de toezegging nu weggenomen. Daarmee “verzekert” Arjuna het olieconcern “dat het overtredende gedrag niet meer zal voorkomen”, aldus de rechter.

Follow This uit Nederland wilde het voorstel samen met Arjuna indienen. Ook tegen deze beleggersgroep spande ExxonMobil een rechtszaak aan, om dezelfde beschuldigingen. Daarover wilde de Amerikaanse rechter echter geen uitspraak doen, omdat Follow This niet Amerikaans is.