Topman Boeing noemt cultuur op werkvloer ‘verre van perfect’

De cultuur op de werkvloer van Boeing is “verre van perfect”, maar de vliegtuigfabrikant boekt wel vooruitgang. Dat zei topman David Calhoun aan het begin van een hoorzitting in de Amerikaanse Senaat over problemen met de kwaliteitscontroles bij de productie van vliegtuigen. Nadat een Boeing 737 MAX 9 in januari kort na het opstijgen een deurpaneel had verloren, komen steeds meer signalen naar buiten dat het concern het niet zo nauw neemt met veiligheidsvoorschriften.

“Onze cultuur is verre van perfect, maar we ondernemen actie en boeken vooruitgang. We zien de ernst ervan in, zetten ons in voor meer transparantie en verantwoordelijkheidsgevoel en vergroten de betrokkenheid van werknemers”, zei Calhoun in zijn openingsverklaring voor een groep senatoren.

Volgens senator Richard Blumenthal is er veel bewijs dat justitie in de VS Boeing moet vervolgen. Hij hekelde ook druk die Boeing op werknemers zou leggen om commerciële doelen te halen. “Dit is een cultuur die nog altijd winsten voorrang geeft, grenzen verlegt en geen rekening houdt met werknemers”, zei de voorzitter van de subcommissie die de hoorzitting hield.