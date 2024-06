Voedselprijzen verder omhoog, sector in ‘crisismodus’

De prijs voor een biertje op het terras of een broodje op het station gaat dit jaar met 3 tot 5 procent omhoog. Dat verwachten veel zogeheten foodservicebedrijven, waaronder horeca en supermarkten, in een inventarisatie van het FoodService Instituut Nederland (FSIN). Iedere twee jaar peilt FSIN hoe het ervoor staat bij de vijfhonderd grootste foodbedrijven in Nederland, zoals Albert Heijn en Thuisbezorgd. Ondernemers zitten volgens het instituut in “crisismodus”.

FSIN ziet een branche die worstelt met het verdienmodel, ondanks een gezamenlijke omzetsprong van ruim 20 procent naar ruim 61 miljard euro vorig jaar. Er zijn namelijk grote zorgen om krimpende marges, personeelstekorten en schaalproblemen. De flinke omzetstijging van vorig jaar is dan ook vooral te danken aan inflatie en het herstel van de coronacrisis, stelt FSIN. Zo zien supermarkten zoals Jumbo en Lidl hun omzet wel stijgen, maar neemt het daadwerkelijke aantal verkochte producten juist af.

Prijsverhogingen zijn overigens niet de enige maatregel die bedrijven in de voedingssector kunnen nemen om de omzet op peil te houden. Zo wordt het beperken van voedselverspilling, schaalvergroting en het accepteren van een lagere winstmarge genoemd door bedrijven in de inventarisatie van FSIN. Er wordt ondanks de zorgen een omzetgroei van bijna 15 procent verwacht dit jaar. FSIN-directeur Inga Blokker spreekt van een “schril contrast tussen de omzetstijgingen en de mening van ondernemers”.