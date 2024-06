Wall Street opent voorzichtig na tegenvallende winkelverkopen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine winsten begonnen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers reageerden op de Amerikaanse winkelverkopen, die in mei met 0,1 procent zijn toegenomen. Dat was minder dan verwacht. Het cijfer geeft meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument. Vorige week bleek nog dat het consumentenvertrouwen in de grootste economie ter wereld onverwacht is gedaald, door zorgen bij huishoudens over de inflatie en koopkracht.

Beleggers namen verder weinig risico. Woensdag zijn de Amerikaanse beurzen dicht om Juneteenth, de dag waarop de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten wordt herdacht. Juneteenth is sinds 2021 een nationale feestdag in de VS.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,1 procent hoger op 38.801 punten. De brede S&P 500-index klom 0,2 procent tot 5483 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,1 procent tot 17.872 punten. De Nasdaq won een dag eerder 1 procent en scherpte het slotrecord voor de zesde keer op rij aan. Ook de S&P 500 eindigde maandag op een nieuwe recordstand.

Lennar daalde 2 procent, ondanks beter dan verwachte kwartaalresultaten van de Amerikaanse huizenbouwer. De vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen. Meubelmaker La-Z-Boy maakte een koerssprong van 18 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

Chegg werd bijna 18 procent meer waard. Het bedrijf, dat leerlingen en studenten helpt met het schrijven van essays of het maken van huiswerk, kondigde een grote reorganisatie aan. Daarbij zullen wereldwijd zo’n 23 procent van de banen verdwijnen. Bij Chegg werken ruim 3000 mensen. Het bedrijf waarschuwde vorig jaar al dat steeds meer studenten AI-tool ChatGPT als hulpje inschakelen en Chegg waarschijnlijk veel minder zullen gebruiken.

Stellantis zakte 0,2 procent. De Amerikaans-Europese fabrikant van automerken als Jeep, Fiat en Peugeot, roept in de VS meer dan 1 miljoen voertuigen terug naar de garage om een probleem met de achteruitrijcamera. Het gaat om modellen van Dodge, Chrysler en Jeep.

GameStop daalde ruim 4 procent. De verkoper van computerspellen verloor een dag eerder al ruim 12 procent na een voor beleggers teleurstellende aandeelhoudersvergadering. GameStop, dat vooral geliefd is onder kleinere particuliere beleggers, gaf geen duidelijkheid over de toekomstplannen van het bedrijf.