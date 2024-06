AEX koerst af op licht hoger begin, Wall Street blijft dicht

De AEX-index op het Damrak koerst woensdag af op een licht hoger begin van de nieuwe handelsdag. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML blijven in de belangstelling staan door het aanhoudende optimisme over de sterke vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie. Op Wall Street werd Nvidia dinsdag 3,5 procent meer waard en zag daardoor zijn beurswaarde stijgen tot ruim 3,3 biljoen dollar. De ontwerper en verkoper van AI-chips is daarmee het waardevolste bedrijf ter wereld te geworden, boven Microsoft en Apple.

Beleggers lijken het verder rustig aan te doen. De Amerikaanse beurzen blijven woensdag dicht om Juneteenth. Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten herdacht. Donderdag wordt de handel in New York weer hervat.

De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio won 0,2 procent, dankzij een stevige koerswinst van chiptester Advantest. Daarnaast werd bekendgemaakt dat de Japanse export in mei sterker is gestegen dan verwacht, geholpen door een goedkopere Japanse yen.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 2,4 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,3 procent. Pan Gongsheng, de baas van de Chinese centrale bank, liet tijdens een financieel forum in Shanghai weten dat de economie nog veel uitdagingen kent. Hij waarschuwde wel dat de autoriteiten geen grote stimuleringsmaatregelen zullen nemen.

Op het Damrak staat Marel in de belangstelling. Het Amerikaanse John Bean Technologies (JBT) liet weten dat de IJslandse toezichthouder naar verwachting binnenkort het biedingsdocument en prospectus met betrekking tot het vrijwillige overnamebod van JBT op Marel zal goedkeuren. Na goedkeuring zal JBT officieel het bod lanceren. Eerder dit jaar kondigde JBT aan de IJslandse slachtmachinemaker te willen kopen voor zo’n 3,5 miljard euro.

Navigatiespecialist TomTom kondigde aan zijn navigatietechnologie te leveren aan BMW Motorrad. BMW-motorrijders krijgen daarmee direct toegang tot de kaarten, navigatie en real-time verkeersinformatie van TomTom via het display op het stuur en de BMW Motorrad Connected App. Ook gaat TomTom zijn digitale cockpit leveren aan Marelli, een leverancier van autofabrikanten. Financiële details van de deals werden niet gegeven.

De euro was 1,0735 dollar waard, tegen 1,0737 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 81,60 dollar. De prijs van Brentolie klom 0,1 procent tot 85,37 dollar per vat.