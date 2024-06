Amazon steekt 8,8 miljard euro in clouddiensten in Duitsland

Amazon wil de komende twee jaar 8,8 miljard euro investeren in Duitsland, meldt het Amerikaanse webwinkelconcern. Daarmee wil Amazon zijn infrastructuur voor clouddiensten in dat land uitbreiden.

Die uitbreiding in de regio rond Frankfurt is volgens het concern nodig om aan de groeiende vraag naar zijn clouddiensten te blijven voldoen in de grootste economie van Europa. De investering levert meer dan 15.000 banen op, verwacht Amazon.

Techgiganten steken de laatste tijd regelmatig miljarden in het uitbreiden van hun cloudactiviteiten. Zo zei Amazon onlangs 1,2 miljard euro te stoppen in Frankrijk op het gebied van cloud- en logistieke infrastructuur. Concurrent Microsoft kondigde vorige maand aan meer dan 4 miljard euro te investeren in dat land, waaronder in zijn clouddiensten en kunstmatige intelligentie (AI). De baas van Microsoft Duitsland, Marianne Janik, kwam eind vorig jaar met plannen om de cloudactiviteiten in Duitsland begin dit jaar te verdubbelen.