Bloemen duurder geworden, merkt sector: tekorten door vele regen

De vele regen van afgelopen tijd zorgt voor tekorten aan bloemen die buiten groeien, zien Nederlandse bloemenveilingen en bloemenplatforms Fleurop en Topbloemen.nl. Bloemen zijn daardoor duurder geworden.

Door de regen hebben zonnebloemen en andere zomerbloemen het moeilijk, meldt een woordvoerder van bloemenveiling Plantion in Ede. “Zomerbloemen konden niet gezaaid worden, omdat het land te nat was. Bloemen die wel zijn gezaaid, kunnen door de nattigheid niet doorgroeien.” Daarnaast is het volgens hem te koud om ze goed te laten groeien. Pioenrozen zijn ook te nat geworden en verhageld.

Het aanbod zomerbloemen is volgens hem een vijfde van wat er normaal is rond deze tijd van het jaar. Daardoor waren geveilde bloemen twee tot drie keer duurder vergeleken met vorig jaar. Terwijl consumenten nu juist meer bloemen willen hebben. “Door het koude weer zetten mensen vaker bloemen binnen neer en minder planten in de tuin. De examenuitslagen, die net zijn geweest, en avondvierdaagsen zorgen ook voor meer vraag naar bloemen”, aldus de Plantion-woordvoerder.

Bij de grootste bloemenveiling van Nederland, Royal FloraHolland, zijn de afgelopen drie weken bijna 30 procent minder pioenrozen en iets minder dahlia’s. De veiling ziet verder minder bloemen uit kassen, aldus een woordvoerder. “Het aantal zonuren is veel minder en dat is belangrijk bij veel teelten. De temperaturen zijn ongekend laag voor de tijd van het jaar.” Alle bloemen bij Royal FloraHolland waren gemiddeld ruim 20 procent duurder dan vorig jaar.

Fleurop ziet iets hogere prijzen voor bloemen door de schaarste aan onder meer pioenrozen. “De regen heeft wel impact op de kwaliteit van de bloemen en daardoor ontstaat schaarste. Mensen en bloemisten gaan op zoek naar alternatieven”, zegt Christian Quint, die verantwoordelijk is voor het productaanbod op de website van het bloemenplatform. Hij kan niet zeggen hoeveel hoger de prijzen zijn.

Topbloemen.nl heeft helemaal geen pioenrozen meer door regen en hagel, zegt directeur Edwin van Arkel. “Normaal leveren we die vier weken en zou dit de laatste week zijn. Maar we konden ze dit jaar nog geen twee weken leveren.” Hij stelt dat bloemen niet duurder zijn, omdat Topbloemen.nl al prijsafspraken had gemaakt met kwekers.

De Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB) stelt echter nauwelijks iets te merken van schaarste. Er zijn wel iets minder rozen uit Kenia, maar er zijn geen noemenswaardige problemen volgens directeur Matthijs Mesken.