Boete voor Zweedse beurs om gebrekkige controle op aandelenhandel

De Zweedse aandelenbeurs Nasdaq Stockholm heeft een boete gekregen van 100 miljoen Zweedse kronen, omgerekend zo’n 9 miljoen euro. De Zweedse toezichthouder FSA legde de boete op om tekortkomingen in de manier waarop de beursuitbater overtredingen op het gebied van handel met voorkennis bijhoudt.

De tekortkomingen kwamen aan het licht in een onderzoek van de FSA naar de wijze waarop Nasdaq Stockholm de controle uitoefende op de handel in aandelen bij “vier grote bedrijfsspecifieke gebeurtenissen” in 2021 en 2022. Die controles moeten volgens de financiële waakhond handel met voorkennis voorkomen, identificeren en rapporteren. Dat is volgens de FSA onvoldoende gebeurd.

Uit het onderzoek bleek ook dat Nasdaq Stockholm in 2022 en 2023 zonder goedkeuring de handel in twee financiële instrumenten was begonnen. Dat is in strijd met de regels, aangezien de FSA de prospectussen voor die instrumenten nog niet had goedgekeurd en geregistreerd. De schendingen worden volgens de toezichthouder echter niet ernstig genoeg geacht om de vergunning van de beurs in te trekken.