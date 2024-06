Britse topbankiers mogen weer megabonussen verdienen

De Amerikaanse banken JPMorgan Chase en Goldman Sachs schrappen het bonusplafond voor hun Londense medewerkers. Topbankiers kunnen straks weer bonussen verdienen die tien keer zo hoog zijn als hun vaste salaris.

“We geloven dat we een van de meest aantrekkelijke en evenwichtige beloningsstructuren in de sector hebben ontwikkeld”, zei een woordvoerder van JPMorgan in een verklaring. “De vaste beloning zal zeer concurrerend blijven en we zullen voldoende ruimte aanhouden om de best presterende medewerkers passend te belonen.”

De enorme bonussen voor bankiers zijn vooral sinds de kredietcrisis van ongeveer vijftien jaar geleden omstreden. Volgens de huidige Europese regels mogen bankiers een bonus van maximaal één keer het jaarsalaris krijgen. In Amerika geldt geen bonusplafond in de financiële sector. De Britse regering besloot het plafond vorig najaar af te schaffen.