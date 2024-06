De Volksbank verhuist naar nieuw hoofdkantoor in Utrecht

De Volksbank gaat verhuizen. De kantoren van het concern achter merken als SNS, ASN en RegioBank in Utrecht en Den Bosch worden komende jaren verplaatst naar nieuwe locaties in die steden, heeft de bank aangekondigd.

Zo gaan de ongeveer 2000 medewerkers van het hoofdkantoor in Utrecht eind 2026 van de huidige locatie, Croeselaan 1, naar het ernaast gelegen pand aan de Croeselaan 15. Dat pand wordt eerst volledig verbouwd. In Den Bosch gaat het om ongeveer 450 medewerkers. Zij gaan medio volgend jaar van Pettelaarpark 120 naar het pand Belvédère I aan de Magistratenlaan.

Volgens de Volksbank zijn de verhuizingen nodig omdat de huidige kantoren niet meer goed aansluiten bij het nieuwe hybride werken. Ook voldoen de panden niet aan duurzaamheidseisen van het concern en is sprake van aflopende huurcontracten.

De Volksbank komt voort uit het in 2013 genationaliseerde financiële concern SNS Reaal en is nog altijd in handen van de Nederlandse staat. NLFI, de stichting die de overheidsbelangen in financiële instellingen beheert, concludeerde vorige week in een rapport dat privatisering via een beursgang of onderhandse verkoop de beste opties zijn voor de Volksbank.

In de Tweede Kamer zijn de meningen over de toekomst van de Volksbank verdeeld. Sommige partijen zouden graag zien dat de bank in overheidshanden blijft om tegenwicht te bieden aan de commerciële banken die het bancaire landschap domineren.