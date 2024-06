Italiaanse regering belooft verantwoordelijke overheidsfinanciën

De Italiaanse regering is zich ervan bewust dat een “verantwoordelijke aanpak” van de overheidsfinanciën noodzakelijk is. Dat zei de Italiaanse minister Carlo Giorgetti tegen journalisten in Rome. Hij reageerde op het nieuws dat de Europese Commissie het Zuid-Europese land onder financieel toezicht wil stellen omdat het begrotingstekort en de staatsschuld te hoog zijn.

“De regering is zich zeer bewust van de noodzaak van een verantwoordelijke aanpak van de begrotingspolitiek”, tekende persbureau ANSA op uit zijn mond. “De tijd van pure giften is voorbij”, benadrukte Giorgetti, die verklaarde dat de Brusselse ingreep niet als verrassing kwam.

Italië had vorig jaar een begrotingstekort van 7,3 procent van de omvang van de economie, ruim het dubbele van de bovengrens die lidstaten van de Europese Unie hebben afgesproken. De overheidsschuld was met ruim 137 procent van het bruto binnenlands product (bbp) de op een na hoogste binnen de EU en veel hoger dan de toegestane 60 procent.

De Europese Commissie verplicht Italië waarschijnlijk het structurele begrotingstekort de komende jaren te verlagen. Volgens Giorgetti zijn de doelstellingen die de regering opnam in haar eigen begroting daarvoor genoeg. Tegelijkertijd blijven tijdelijke belastingvoordelen voor werkenden met lage of middelhoge inkomens tot 2025 in stand, voegde hij eraan toe.