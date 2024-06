Just Eat breidt samenwerking Amazon uit, nu ook in Europa

Just Eat Takeaway breidt zijn samenwerking met Amazon uit in Europa. Abonnees van Amazon Prime kunnen in Duitsland, Oostenrijk en Spanje onbeperkt maaltijden gratis laten bezorgen.

Amazon Prime-abonnees krijgen toegang tot een nieuw loyaliteitsprogramma van Just Eat, dat Plus gaat heten. De samenwerking is een “fantastische kans om het dagelijkse gemak voor consumenten verder te vergroten”, laat Just Eat in een verklaring weten. “Amazon Prime-abonnees zullen in staat zijn om te bestellen wat ze willen, wanneer ze willen, uit tienduizenden restaurants”.

Just Eat, moeder van Thuisbezorgd.nl, werkt in de Verenigde Staten al samen met Amazon. Daar biedt Amazon zijn abonnees al sinds 2022 gratis bezorging aan via Just Eat-dochter Grubhub. Klanten van Grubhub kunnen daar sinds kort ook maaltijden bestellen via de website en app van Amazon Prime.