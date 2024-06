LTO roept op tot alertheid om oprukkende Afrikaanse varkenspest

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland roept boeren en vakantiegangers op alert te zijn op de Afrikaanse varkenspest, die onlangs is vastgesteld in de Duitse deelstaat Hessen. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt de brancheclub onder meer dat mensen beter geen vleeswaren zoals gedroogde worst, salami of andere varkensproducten uit Duitsland mee naar Nederland kunnen nemen.

Afgelopen weekend werd door onderzoekers van het Friederich-Loeffler-Institut (FLI) bevestigd dat een zwijn in Hessen besmet bleek met de ziekte. Het gaat om een virus dat voor mensen niet gevaarlijk is, maar wel zeer besmettelijk en vaak dodelijk is voor varkens. De ziekte komt nu niet voor in Nederland, maar wel steeds vaker in buurlanden. Daardoor is er een risico dat de ziekte binnenkort ook in Nederland opduikt.

Boeren wordt gevraagd goed te letten op verschijnselen bij varkens en wilde zwijnen. Ook raadt LTO vakantiegangers aan nooit varkens en wilde zwijnen te voeren, ook niet op bijvoorbeeld een kinderboerderij. Verder is het volgens de organisatie belangrijk je schoenen goed schoon te houden, om niet per ongeluk het virus mee naar Nederland te nemen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) reageerde eerder ook al op de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland. De waakhond meldde ruim een week geleden dat bijvoorbeeld vrachtwagens voor varkenstransport die terugkeren of komen uit Duitsland, onmiddellijk na binnenkomst in Nederland een extra reiniging en ontsmetting moeten ondergaan.

Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO, noemt de ontwikkelingen in Duitsland “zeer zorgelijk”. “Het virus heeft weer een grote sprong gemaakt van 500 kilometer en de meest voor de hand liggende verklaring hiervoor is menselijk handelen. We roepen onze achterban, sectorbreed, op om hier alert op te zijn”, zegt ze in een verklaring op de website van de boerenorganisatie.