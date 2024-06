Meer vraag naar huurwoningen, doorstroming dreigt vast te lopen

De doorstroming op de markt voor huurwoningen dreigt volledig vast te lopen, waarschuwt de Amsterdamse vastgoedadviseur CRBE. De vraag naar huurwoningen zal voorlopig alleen maar toenemen, zowel in Nederland als in Europa. Huren is in de meeste Europese steden goedkoper dan het kopen van een vergelijkbare woning.

De hypotheekrente is de afgelopen twee jaar sterk gestegen door de rentestijgingen van de Europese Centrale Bank (ECB), waardoor de maandelijkse lasten voor nieuwe huizenkopers stijgen. In Nederland zijn deze kosten in 2023 in Amsterdam gestegen tot gemiddeld 2386 euro en in Rotterdam tot gemiddeld 1684 euro. Naar verwachting zal de hypotheekrente licht dalen, maar door het woningtekort verwacht CRBE dat de huizenprijzen de komende jaren zullen stijgen.

Het kopen van een woning is daardoor voor de meeste starters onbereikbaar geworden, en dat zal voorlopig niet veranderen, volgens de vastgoedadviseur. In Nederland zullen de huizenprijzen naar verwachting in de komende drie jaar met 5,1 procent stijgen, in Europa met 2,7 procent. Mensen zullen daardoor langer blijven wonen in een huurwoning, stelt CRBE. “Met als gevolg dat de doorstroming ook op de huurmarkt vastloopt.”