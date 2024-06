Moederbedrijf Thuisbezorgd wint op beurs na deal met Amazon

Thuisbezorgd-moederbedrijf Just Eat Takeaway was woensdag een van de grotere winnaars op de Amsterdamse beurs. Het maaltijdbestelbedrijf gaat in samenwerking met webwinkelconcern Amazon leden van Amazon Prime in Duitsland, Oostenrijk en Spanje gratis maaltijdbezorgingen aanbieden. Daarop werd door beleggers positief gereageerd. Met een plus van 1,5 procent was Just Eat Takeaway de grootste stijger bij de middelgrote fondsen op het Damrak.

Beleggers deden het verder rustig aan. De New Yorkse beurzen bleven woensdag dicht om Juneteenth. Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten herdacht. Daardoor kwam er dus geen richtinggevend nieuws van Wall Street.

De Amsterdamse hoofdgraadmeter AEX ging 0,4 procent lager de handel uit op 924,78 punten. De index won een dag eerder nog 0,6 procent.