Nabestaanden vliegtuigcrashes willen miljardenboete Boeing

Familieleden van de slachtoffers van twee grote Boeing 737 MAX-crashes hebben de Amerikaanse justitie gevraagd een boete van maximaal bijna 25 miljard dollar te eisen tegen de vliegtuigbouwer. Volgens een advocaat van de nabestaanden zou die straf “juridisch gerechtvaardigd en duidelijk passend” zijn. Hij spreekt in een brief aan justitie van “de dodelijkste bedrijfsmisdaad in de geschiedenis van de Verenigde Staten”.

Bij de twee vluchten, in Indonesië en Ethiopië, kwamen 346 mensen om het leven. Naderhand werden problemen bekend met een systeem dat de invalshoek van Boeing-vliegtuigen van het type 737 MAX bijstuurt. Het Amerikaanse Boeing trof in 2021 al een schikking met justitie in de VS van 2,5 miljard dollar omdat de vliegtuigfabrikant informatie over die problemen verborgen had gehouden voor de luchtvaartautoriteit FAA.

Maar justitie concludeerde eerder dit jaar dat Boeing verplichtingen heeft geschonden die voortvloeien uit de overeenkomst uit 2021. Daardoor kan het bedrijf alsnog strafrechtelijk vervolgd worden voor de fatale ongelukken uit 2018 en 2019. De nabestaanden drongen er al langer op aan dat de schikking uit 2021 ontbonden werd, ondanks dat daarin ook geregeld was dat de slachtoffers bij elkaar een half miljard dollar aan schadevergoeding kregen.

Boeing blijft evenwel van mening dat het helemaal geen afspraken heeft geschonden, betoogde het bedrijf onlangs nog. Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren. Federale aanklagers hebben tot 7 juli de tijd om een rechter te laten weten wat ze willen. Dat kan een strafzaak betekenen, maar dat hoeft niet.

De kwestie heeft het concern al vele miljarden dollars gekost. Dat komt doordat de 737 MAX na de crashes wereldwijd lange tijd aan de grond werd gehouden. Boeing moest technische aanpassingen doorvoeren om toezichthouders te overtuigen dat er veilig met het toestel kon worden gevlogen.

Sinds begin dit jaar verkeert de vliegtuigbouwer in een nieuwe crisis door meerdere defecten aan zijn vliegtuigen. Nadat een Boeing 737 MAX 9 in januari kort na het opstijgen een deurpaneel had verloren, komen er steeds meer signalen naar buiten dat het concern het niet zo nauw neemt met veiligheidsvoorschriften.