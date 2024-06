Onderzoek: opkomst AI kan vooral bij banken veel banen verdringen

De grote Amerikaanse bank Citigroup denkt dat kunstmatige intelligentie (AI) waarschijnlijk meer banen zal verdringen in de bankensector dan in welke andere sector dan ook. Maar er komen waarschijnlijk ook nieuwe banen voor in de plaats.

Volgens deskundigen van Citigroup heeft meer dan de helft van de banen in het bankwezen een groot potentieel om te worden geautomatiseerd, staat in een nieuw rapport van de bank over AI. Toch hoeft de ontwikkeling niet per se te leiden tot een daling van het personeelsbestand in de sector.

Financiële bedrijven zullen waarschijnlijk ook veel AI-managers en op AI gerichte juridische specialisten moeten inhuren, redeneert Citigroup.

De grootste banken ter wereld zijn het afgelopen jaar langzamerhand meer met AI gaan experimenteren. Daarbij worden ze aangespoord door de gedachte dat het hen zal helpen de productiviteit van hun personeel te verhogen en de kosten te verlagen.

Begin dit jaar waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor de ingrijpende gevolgen als AI-toepassingen zoals chatbot ChatGPT steeds meer taken overnemen van mensen. De opkomst raakt volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva wereldwijd bijna vier op de tien banen. Rijke landen zullen volgens haar flink profiteren van deze technologie. Daar staat tegenover dat banen verloren kunnen gaan en de lonen onder druk kunnen komen te staan.