‘Swiftonomics’ in Nederland vooral lokaal economisch feestje

De komst van popster Taylor Swift naar een drie keer uitverkochte Amsterdamse Johan Cruijff ArenA begin volgende maand kan de lokale economie een korte, maar merkbare boost geven. Maar economen zeggen dat de impact op de omvangrijke Nederlandse economie beperkt is, omdat mensen op andere uitgaven zullen besparen en doordat bijvoorbeeld de opbrengsten uit de ticketverkoop naar de Amerikaanse onderneming van Swift wegvloeien.

Wereldwijd is veel aandacht voor de impact van Swifts The Eras Tour, die de Amerikaanse steden die ze aandeed een lokale economische impuls gaf. Ook het Verenigd Koninkrijk zou meedelen in de ‘Swiftonomics’. Analisten van zakenbank Barclays berekenden dat de concerten in Londen de Britse economie 1 miljard pond opleveren. Branchegenoot TD Securities waarschuwde zelfs dat dit de inflatie kan aanjagen en een renteverlaging door de Britse centrale bank kan vertragen. In Zweden steeg de kerninflatie onverwachts in mei, de maand waarin Swift drie concerten gaf in Stockholm en het Eurovisie Songfestival plaatsvond in Malmö.

De Nederlandse concerten van Swift zorgen volgens econoom Walther Ploos van Amstel van de Hogeschool van Amsterdam voor uitgaven tussen de 25 miljoen en 30 miljoen euro. Naast de verkoop van tickets en fanartikelen, gaat het bijvoorbeeld ook om de omzet van de ArenA zelf en beveiligingsbedrijven. Ook geven fans geld uit aan vervoer, eten en drinken. “En er komen veel internationale bezoekers, die maken er vaak een heel uitje van. Als je vliegtickets niet meerekent, gaat het om zo’n 200 euro per dag.”

Veel hangt volgens UvA-hoogleraar economische geografie Robert Kloosterman samen met de vraag of de wereldster mensen naar Nederland trekt die hier anders niet zouden zijn geweest. Dan wordt hier extra geld uitgegeven in bijvoorbeeld hotels en de horeca, aldus Kloosterman, die zelf naast een kaartje greep.

Booking.com ziet een stijging in het aantal geboekte accommodaties in Amsterdam tijdens de concerten, maar geeft geen exacte cijfers. De meeste boekingen komen van Duitsers, gevolgd door Britten en Amerikanen, zegt een woordvoerder. Plaatselijke hoteliers spreken ook van een “piekje, met de nadruk op -je”. “De prijzen zijn niet hoger dan vorig jaar en er is nog ontzettend veel te boeken. Dus het valt tot nu toe tegen”, zegt Pim Evers, voorzitter van branchevereniging KHN in Amsterdam.

Op de Nederlandse economie als geheel zal het effect dan ook beperkt zijn, denken meerdere economen. “Lokaal verwacht ik dat dat best aanzienlijk kan zijn, maar landelijk zal het meevallen”, stelt Hugo Erken, hoofd Nederlandse economie bij de Rabobank. Daarbij speelt mee dat de bedrijfstak cultuur en recreatie voor de Nederlandse economie van beperkt belang is, zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De sector was vorig jaar goed voor 2,4 procent van het bruto binnenlands product.

ING-econoom Bert Colijn wijst erop dat zelfs het gehele EK voetbal Duitsland een economische boost van slechts 0,1 procent geeft. “En ook voor onze inflatie is het een non-issue, want onze economie is zo groot en er gebeurt zoveel meer.”