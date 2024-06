Techinvesteerder Prosus koploper in licht hogere AEX

Prosus was woensdag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is. Tencent won 3 procent in Hongkong en Prosus werd in Amsterdam 2,5 procent hoger gezet.

Beleggers deden het verder rustig aan. De Amerikaanse beurzen blijven woensdag dicht om Juneteenth. Op deze dag wordt de afschaffing van de slavernij in de Verenigde Staten herdacht. Donderdag wordt de handel in New York weer hervat.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 929,05 punten. De hoofdindex won een dag eerder al 0,6 procent. De MidKap klom ook 0,1 procent, tot 885,46 punten. De DAX in Frankfurt won een fractie en Parijs daalde 0,1 procent.

Londen verloor 0,2 procent. De Britse inflatie koelde in mei conform verwachting af tot 2 procent. Het inflatiecijfer voldeed daarmee voor het eerst in bijna drie jaar aan de doelstelling van de Bank of England. Desondanks zal de Britse centrale bank naar verwachting donderdag het rentetarief nog onveranderd laten.