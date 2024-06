Ticketmaster zegt ACM toe: ticketdoorverkoop kan via concurrent

Mensen die een ticket hebben gekocht bij Ticketmaster, maar daar vanaf willen, kunnen dat doen via andere doorverkoopplatforms. Die toezegging heeft de kaartverkoper gedaan aan de Autoriteit Consument & Markt. De ACM opende eerder een onderzoek naar belemmeringen door Ticketmaster voor klanten, als zij hun kaartjes wilden doorverkopen via een ander platform dan Ticketmaster. Die belemmeringen zijn tijdens het onderzoek weggenomen, meldt de toezichthouder woensdag.

Aanleiding voor het onderzoek waren de mobiele tickets van Ticketmaster die alleen doorverkocht konden worden via het transfersysteem van Ticketmaster zelf. De ACM heeft de voorwaarden die het bedrijf stelde aan de doorverkoop onderzocht. Zo was de marktwaakhond bezorgd dat andere doorverkopers op achterstand zouden raken. “Als er te weinig concurrentie is op het gebied van doorverkoop leidt dat vaak tot hogere kosten, slechtere voorwaarden en een slechtere service voor consumenten”, legt de ACM uit.

Om die zorgen weg te nemen, heeft Ticketmaster toezeggingen gedaan. “Door de toezeggingen kunnen ook andere platforms concurreren om de doorverkoop van mobiele tickets van Ticketmaster”, legt bestuursvoorzitter Martijn Snoep van de ACM uit. “Dat is goed voor de concurrentie en dus voor de consument.” Wel blijft de toezichthouder de naleving van de toezeggingen in de gaten houden. Ook wil de ACM deze bindend verklaren, waarna het onderzoek pas definitief wordt stopgezet.