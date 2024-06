Aandacht voor ASMI, Van Lanschot en Brits rentebesluit op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht donderdag onder meer uit naar ASMI en Van Lanschot Kempen. ASMI zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De kenners van de Amerikaanse bank Morgan Stanley schroefden hun aanbeveling voor het chipbedrijf op naar kopen. Volgens de analisten biedt de opkomst van kunstmatige intelligentie grote kansen voor de apparatuur van ASMI. Ook het koersdoel voor het aandeel ging flink omhoog.

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen kwam voorafgaand aan zijn beleggersdag met een strategie-update en financiële doelstellingen voor 2027. De bank voor vermogende particulieren streeft onder meer naar een jaarlijkse groei van het vermogen onder beheer van 10 procent. Ook verhoogt Van Lanschot Kempen het rendementsdoel van 12 procent naar meer dan 18 procent en wil de bank het grootste deel van de nettowinst aan de aandeelhouders uitkeren.

Beleggers letten daarnaast op het rentebesluit van de Bank of England. Donderdag bleek nog dat de Britse inflatie in mei voor het eerst in bijna drie jaar is teruggekeerd naar de doelstelling van 2 procent. Net als in de eurozone bleven de prijsstijgingen in de Britse dienstensector echter hoog. Algemeen wordt dan ook verwacht dat de centrale bank het rentetarief in het Verenigd Koninkrijk onveranderd zal laten op het hoogste niveau in zestien jaar.

Ook wordt uitgekeken naar de hervatting van beurshandel op Wall Street. De New Yorkse beurzen waren woensdag dicht om Juneteenth. Op die dag wordt de afschaffing van de slavernij in de VS herdacht.

De AEX-index koerst af op een licht hoger begin, na de kleine verliesbeurt een dag eerder. De Aziatische aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio won 0,2 procent. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,6 procent, na de sterke opmars een dag eerder. De beurs in Shanghai verloor 0,3 procent, na het besluit van de Chinese centrale bank om twee belangrijke rentetarieven ongewijzigd te laten.

Op het Damrak staat ook NN Group in de belangstelling. De verzekeraar wil zich in de loop van 2025 op de betaalmarkt gaan richten met eigen betaalrekeningen, bevestigde een woordvoerster na berichtgeving van het FD. Daarmee gaat NN de concurrentie aan met ABN AMRO, Rabobank en ING.

De euro was 1,0736 dollar waard, tegen 1,0748 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 81,41 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 85,17 dollar per vat.